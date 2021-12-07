Она признала свою вину.

В Днепропетровской области многодетная мать побила врача, которая отказалась делать аборт ее подруге.

Об этом говорится в решении Никопольского горрайонного суда, пишет ТСН.

Мать четырех несовершеннолетних детей пришла в гинекологическое отделение Никопольской горбольницы №4 вместе со знакомой, которая хотела сделать аборт.

Но гинеколог отказалась проводить операцию из-за наличия медицинских противопоказаний. После этого женщина несколько раз ударила врача в лицо.

Читайте такжеДрака из-за поцелуя: школьницам из Запорожья, напавшим на сверстниц из ревности, сообщено о подозренииОна нанесла гинекологу легкие телесные повреждения - у женщины диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Ее оштрафовали на 850 гривен.

Отмечается, что многодетная мать признала свою вину и раскаялась.

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Автор: Виолетта Орлова