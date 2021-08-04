Состояние пострадавших - средней тяжести.

В Черновицкой области из-за отравления грибами госпитализировали троих взрослых и двоих детей.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, 4 августа в терапевтическое отделение лечебного учреждения пгт Путила госпитализировали 5 жителей города Новоднестровск Днестровского района.

Отмечается, что среди пострадавших – двое детей, 2008 года рождения.

Как выяснилось, люди собрали грибы в лесу вблизи села Селятин, которые они впоследствии приготовили и употребили.

"Через некоторое время самочувствие людей ухудшилось, поэтому они обратились в лечебное учреждение, куда они были госпитализированы с предварительным диагнозом – отравление грибами", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что состояние пострадавших – средней тяжести.

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Отравление грибами - первая домедицинская помощь

В случае ухудшения самочувствия (тошнота, рвота, диарея, головная боль, слуховые и зрительные галлюцинации, конвульсии, бред, боль в животе, повышение температуры тела, снижение пульса, удушье) - немедленно вызывайте "скорую".

До приезда медиков врачи советуют промыть желудок 1-2 литрами раствора марганцовки или солевого раствора. Пейте много жидкости, примите сорбенты.

Категорически запрещено употреблять алкоголь и молочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов.

Остатки блюд из грибов не выбрасывайте. Их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда.

Автор: Светлана Макринская