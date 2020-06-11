Под Борисполем легковушка влетела в грузовик, двое погибших (фото, видео)
На трассе М-03 под Борисполем произошла авария, в которой погибло двое людей.
Читайте такжеКиев встречает утро четверга многочисленными ДТП и пробками: ситуация на дорогах (карта)
Как сообщает «Киев оперативный», водитель легковушки Amulet, который следовал в направлении Киева, на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика.
По словам водителя грузовика, он припарковался на пару минут для того, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся - увидел страшную картину.
На фото с места инцидента можно увидеть, что легковушку смяло под прицепом грузовика. Авто пытаются извлечь спасатели. Людям уже помочь не удастся, а вот собака, которая находится на заднем сидении - жива.
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее в Киеве водитель сбил на переходе женщину-полицейскую и сбежал.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram