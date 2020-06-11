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Под Борисполем легковушка влетела в грузовик, двое погибших (фото, видео)

10:32, 11 июня 2020
Происшествия
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Под Киевом произошла страшная авария / Facebook, Киев оперативный

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Как сообщает «Киев оперативный», водитель легковушки Amulet, который следовал в направлении Киева, на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика.

По словам водителя грузовика, он припарковался на пару минут для того, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся - увидел страшную картину.

На фото с места инцидента можно увидеть, что легковушку смяло под прицепом грузовика. Авто пытаются извлечь спасатели. Людям уже помочь не удастся, а вот собака, которая находится на заднем сидении - жива.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Киеве водитель сбил на переходе женщину-полицейскую и сбежал.

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