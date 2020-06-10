В Киеве водитель сбил на переходе женщину-полицейскую и скрылся (фото)
19:01, 10 июня 2020Происшествия
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Потерпевшей оказалась работница Оболонского управления полиции.
ДТП произошло на улице Маршала Малиновского / фото "Киев оперативный"
В Оболонском районе Киева в среду, 10 июня, автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину-полицейскую и уехал с места аварии.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
ДТП произошло на улице Маршала Малиновского. Потерпевшей оказалась работница Оболонского управления полиции.
"Только что (17:15) на светофоре, что на Малиновского, 3, какой-то неадекват на автомобили сбил женщину. Сразу после этого он скрылся", – говорится в посте.
фото "Киев оперативный"
фото "Киев оперативный"
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