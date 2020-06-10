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В Киеве водитель сбил на переходе женщину-полицейскую и скрылся (фото)

19:01, 10 июня 2020
Происшествия
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ДТП произошло на улице Маршала Малиновского / фото "Киев оперативный"

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

ДТП произошло на улице Маршала Малиновского. Потерпевшей оказалась работница Оболонского управления полиции.

"Только что (17:15) на светофоре, что на Малиновского, 3, какой-то неадекват на автомобили сбил женщину. Сразу после этого он скрылся", – говорится в посте.

фото "Киев оперативный"
фото "Киев оперативный"

Как сообщал УНИАН, нетрезвый экс-советник Кернеса устроил ДТП в Харькове с пострадавшими.

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