Обошлось без серьезных травм.

В Запорожье произошел инцидент фактически на пороге областной клинической больницы - там провалилась под землю пенсионерка, пришедшая навестить родственницу.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как сообщается, под женщиной провалилась плитка и она оказалась по пояс в ловушке. Помогали выбраться ей спасатели и бригада "скорой" этой же больницы. К счастью, серьезных повреждений у женщины не зафиксировали.

Место провала огородили лентой, а его причину будет устанавливать специальная комиссия.

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Автор: Юрий Годован