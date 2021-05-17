Женщина оказалась наполовину под землей / скриншот
В Запорожье произошел инцидент фактически на пороге областной клинической больницы - там провалилась под землю пенсионерка, пришедшая навестить родственницу.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Как сообщается, под женщиной провалилась плитка и она оказалась по пояс в ловушке. Помогали выбраться ей спасатели и бригада "скорой" этой же больницы. К счастью, серьезных повреждений у женщины не зафиксировали.
Место провала огородили лентой, а его причину будет устанавливать специальная комиссия.
Новости Украины: в Запорожье женщина провалилась под землю прямо на пороге областной клинической больницы
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