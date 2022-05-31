Злоумышленники пользуются доверием предпринимателей, которые хотят помочь защитникам Украины.

На Житомирщине мошенники собирали деньги для "поддержки" Вооруженных Сил Украины. Злоумышленники присылали предпринимателям Малинской общины письма от имени мэра и просили "помочь" военным.

Об этом сообщается на странице Малинского городского совета в Facebook.

Так, частные предприниматели Малинской общины получили письма с просьбой перечислить на личный счет в одном из банков средства. Деньги просили якобы на поддержку ВСУ.

"Причем это письмо поступило на фейковом бланке от имени городского головы Александра Ситайло. Этот документ полностью сфальсифицирован. Также возможны звонки мошенников с телефона по номеру: (093) - 646-30-94.

Мошенничество с гуманитарной помощью в то время, когда волонтеры, предприниматели и простые граждане отдают последние деньги для того, чтобы наши защитники имели все необходимое для уничтожения врага – это то же самое мародерство. Все материалы по этому случаю уже направлены в правоохранительные органы. Уверены, что они найдут способ привлечь мошенников к ответственности", - сообщили в городском совете Малина.

Жителей Житомирщины просят не верить мошенникам и незамедлительно сообщать о случаях фейковых сборов средств для помощи военным в полицию. Отмечается, что для помощи ВСУ существуют реальные и официальные счета соответствующих благотворительных фондов и волонтерских организаций.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Тернопольщине задержали псевдоволонтеров, которые "шиковали" на собранные средства.

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