Инцидент произошел вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе.

На Днепропетровщине спасли 30 рыбаков, которые оказались на льдинах и дрейфовали по реке Днепр.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось вблизи села Шульговка Петриковской поселкового совета в Днепровском районе.

Утром в Службу спасения обратились очевидцы, которые увидели, что на Днепр две льдины с рыбаками дрейфуют от берега. По словам очевидцев, на расстоянии 150 метров от берега на льду находится около 40 рыбаков.

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На место выехали спасатели и водолазы. К оказанию помощи присоединились местные жители с собственным плавсредством.

Подразделениями ГСЧС и местными жителями спасены 30 человек. В настоящее время осуществляется мониторинг на наличие рыбаков на льду, добавили в ГСЧС.

С наступлением холодов на водоемах учащаются трагедии, связанные с тем, что люди выходят на лед и проваливаются в воду. Поэтому в ГСЧС периодически напоминают, что резкие морозы не гарантируют безопасного пребывания на льду.

Происшествия на воде - новости

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей. Двое детей были спасены, один ребенок погиб, продолжались поиски четвертого.

6 февраля в Винницкой области в селе Клебань погиб восьмилетний мальчик. Он провалился под лед на реке Солонка. Дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшему водоему.

7 февраля в Белогородке Киевской области провалился под лед и погиб 11-летний мальчик. А недавно в Полтавской области мужчина и 5-месячный ребенок провалились под лед на реке Днепр, однако их, к счастью, удалось спасти.

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