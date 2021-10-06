Мужчина гуляет с животным без намордника, жители района боятся за свою жизнь.

В Киеве жители спального района устроили "соседскую войну" из-за собаки, которая разодрала бездомную кошку. Пес вцепился в шею животного настолько сильно, что его едва оттащили. Кошка погибла, а владелец собаки оправдывается тем, что все произошло случайно.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Кошка Матильда, как рассказала жительница района, жила под лестницей магазина. Животное любили, оно было местной звездой. Однако бездомной кошке не повезло - ее загрызла собака. Все это произошло на глазах у прохожих, которые пытались спасти Матильду. Они били пса шваброй, поливали его водой, однако животное бойцовской породы вцепилось зубами в шею кошки и не давало ее забрать. В конце концов, пушистую все же вырвали из пасти и повезли в клинику, там она умерла.

Читайте такжеУгрожал пистолетом и ножом: в Киеве отец изнасиловал свою 14-летнюю дочьЖительницы района возмущены инцидентом. Они говорят, что владелец пса пренебрегает правилами безопасности и не надевает на животное намордник. Женщины даже устроили "фотоохоту" на мужчину и его собаку. Им удалось сделать фото животного, которое гуляет по двору и тренируется рядом с людьми без намордника.

Владелец пса утверждает, что его питомец очень добрый, а ситуация с кошкой - случайность. По словам мужчины, его 18-килограммовый стафф не виноват, ведь бездомное животное якобы само "выскочило под носом" у собаки.

Жители района боятся за свою жизнь, ведь пес может наброситься не только на бездомных животных, но и на людей. Женщина, которая кормила кошку, уже написала заявление в полицию, однако там не отреагировали. Сейчас она планирует обратиться в прокуратуру.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Харьковом нетрезвый мужчина травил на людей собаку, а потом еще и напал на копа, который пытался его успокоить.

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Автор: Полина Кузенко