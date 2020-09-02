В городе Украинка Киевской области в районе городского пляжа неизвестные с ружьями устроили перестрелку.
Читайте такжеВозвращение в девяностых: в Мукачево среди бела дня произошла стрельба, есть раненые (фото, видео) Об этом говорится в сообщении Цяпенко.info на Facebook-странице.
Отмечается, что инцидент произошел в 19:14.
«По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов в ресторане «Де Бош». Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы», - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что другой свидетель, который до начала стрельбы находился рядом в ресторане «Васаби», рассказал, что официанты заведения очень испугались, а одна из них - начала изнутри закрывать верхнюю дверь.
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