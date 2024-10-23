Пограничники выяснили, что жена украинца на самом деле находится на территории Украины, а документы о рождении якобы тройни - поддельные.

Украинец пытался выехать за границу по поддельным документам о "тройне" в инкубаторе.

Как сообщает Государственная пограничная служба, 26-летний так называемый отец троих детей пытался выехать из Украины с поддельными свидетельствами о рождении.

Во время общения с пограничниками мужчина не прекращал уверять, что малыши якобы родились в июле и по состоянию здоровья находятся сейчас в инкубаторах. Их мама также с ними, в Германии. Однако у пограничников была информация о том, что женщина сейчас в Украине. Впрочем, мужчина придумал новую версию - женщина якобы вернулась в Украину, бросив малышей в чужой стране из-за послеродовой депрессии.

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"На самом деле документы являются поддельными и не дают права на пересечение границы. Так, "плодовитому" гражданину грозит уголовная ответственность за их подделку", - отметили в ГПСУ.

Попытки незаконного пересечения границы

Как сообщал УНИАН, в августе в реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Отмечается, что документов при нем не нашли.

Кроме того, ранее на украинско-румынской границе произошло нападение на украинских пограничников. Неизвестные отобрали у них оружие, гранаты и прорвались в Румынию. На место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также были проинформированы пограничников Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы.

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