Медики борются за жизнь подростка, ее ждет сложная операция.

Девочка-подросток выпала из окна четвертого этажа в Южноукраинске Николаевской области. 12-летний ребенок получил тяжелые переломы и травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам соседей, во дворе гуляла компания подростков. Позже они поднялись в квартиру к девушке, у которой не было дома родителей. Под утро из окна этой квартиры выпала одна из девушек.

Пострадавшей проведут сложную операцию, после чего ее ждет длительная реабилитация. По словам врачей, девочка выжила чудом.

Читайте такжеУпал со шкафа: в Днепре ребёнку пробило голову ножом"Упала, как кошки падают на ноги, плюс болевой шок, но она была в сознании, повреждены обе ноги, рука, кости таза и спина", - рассказал и.о. медицинского директора городской больницы Игорь Сербулов.

В полиции рассказали, что в квартире находились дети от 12 до 16 лет. Подростки утверждают, что девушка выпрыгнула из окна самостоятельно. Такую версию не исключают и правоохранители. Отмечается, что причиной такого поступка могло стать то, что у девочки был конфликт с парнем.

"Она пришла в гости к своей подруге в подавленном состоянии. Ссылалась, что разорвала отношения со своим возлюбленным. Потом пошла отдыхать в комнату после чего услышали крик, зашли в комнату и увидели, что она уже на земле", - рассказал начальник полиции Виктор Прокурди.

В то же время родители потерпевшей считают, что их дочь кто-то мог толкнуть.

"Семь человек там было. 16-летний парень, говорят, добивался. Она у меня спортивного телосложения. Возможно, она оттолкнула, а он дал сдачи - толкнул и ребенок вылетел", - отметил отец девочки.

Как ранее сообщал УНИАН, на улице Драгоманова в Киеве мужчина выпал с 6 этажа и разбился насмерть. 46-летний погибший проходил лечение, имел справку, продолжал пить медицинские препараты. Утверждается, что это была не первая его попытка самоубийства.

Автор: Анастасия Горбачева