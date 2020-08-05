В Харьковской области поймали педофила, который 10 лет развращал мальчиков

Злоумышленник знакомился со своими жертвами в соцсети.

В Харьковской области полицейские разоблачили 47-летнего мужчину, который развращал малолетних ребят.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции области, 4 августа к правоохранителям обратилась мать 15-летнего парня с заявлением, что неизвестный мужчина развращал ее сына.

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Работники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый житель Краснограда.

В ходе расследования полицейские получили информацию, что преступление сексуального характера мужчина совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего.

Установлено, что мужчина в течение почти 10 лет действовал по одной схеме: в социальной сети зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имея психологические навыки, он налаживал с ребятами дружеские отношения, через некоторое время начинал разговоры на сексуальные темы, договаривался о встрече и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

Следователям Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1, ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

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