Из-за непогоды на полуострове несколько человек попали в больницу.

В захваченном Россией Крым был ураган, в результате непогоды пострадали пять человек, четверо из них – госпитализированы.

Люди пострадали из-за того, что на них падали деревья и крупные ветки, пишет ТАСС со ссылкой на сведения МЧС РФ.

Из-за непогоды в Керченском проливе пособники оккупантов приостанавливали движение судов, в очереди скопились свыше 100 бортов, поделились в Росморречфлоте.

Читайте такжеВ Крыму российского морпеха "скрутили" за наркотический гостинецРанее стало известно, что из-за урагана в Крыму люди пострадали в Симферопольском районе, а также в Алуште и в Ялте. На полуострове были объявлены штормовые предупреждения.

Жителей Крыма предупредили о сильных порывах ветра и ливнях. В горах возможен дождь со снегом.

Напомним, в Крыму летом из-за ливней был потоп. Из-за непогоды были уничтожены и повреждены дома. Псевдовласти полуострова в начале июля пожаловались, что были затоплены свыше 100 объектов.

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Автор: Екатерина Присяжнюк