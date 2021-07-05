4 июля в оккупированный Россией Крым вернулись сильные дожди.

В оккупированном Крыму продолжают лить сильнейшие дожди. В результате вчерашнего ливня было полностью уничтожено 5 жилых домов и повреждены еще около сотни.

По данным так называемого "вице-премьера" Крыма Евгения Кабанова, всего затопило 108 объектов.

"Из них 104 - жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта - это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта", - рассказал Кабанов.

По данным ТСН, двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла, а вторая попала в больницу.

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Больше всего пострадали села Албат и Фоте Сало. Оттуда пришлось эвакуировать полторы сотни человек. В Бахчисарайском районе поваленные деревья, размыты дороги. Поток воды был такой силы, что снес припаркованные авто, а в садах местных крестьян оказались холодильники с напитками, которые вынесло из кафе.

Местные жители в шоке: такого не помнят даже старожилы. Подозревают, что местном водохранилище с началом ливня открыли шлюзы, чтобы вода не прорвала плотину. Оккупационные власти Крыма сообщают, что подтопление локальные, а ситуация якобы контролируется.

Потоп в Крыму

4 июля в оккупированный Россией Крым вернулись сильные дожди. К обеду подтопило подвальные помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе. В селе в Бахчисарайском районе произошел сход селевого потока. Также произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево. В результате осадков вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Напомним, в конце июня на оккупированный Россией Крым обрушились обильные осадки. Из-за сильных дождей в Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная.

Города затопило, а российские власти объявили эвакуацию жителей. Электроснабжение в городах было нарушено.

Кроме того, мощные ливни в Ялте смыли в Черное море горы мусора, а поселок Ай-Василь оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды.

Через неделю после наводнения оккупированную Ялту вновь затопило.

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Автор: Екатерина Лиманская