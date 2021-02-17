Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством медпрепарата, что привело к остановке сердца.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту отравления двух учениц лицея в Боярке Киевской области, в результате которого одна девочка умерла, по статье доведение до самоубийства.

Читайте такжеОтравление школьниц в Боярке: стало известно о состоянии спасенной девочки (видео)Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, две ученицы седьмого класса одной из гимназий Боярки увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. На перемене девочки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Семиклассниц в бессознательном состоянии нашли ученики старших классов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести.

"Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления", — говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные "на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события". Как отмечается, указанное производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.

Отравление девочек в Боярке

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в Сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла.

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Автор: УНИАН