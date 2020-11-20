Мужчина пришел с гранатами к экс-жене, якобы, за денежным долгом.

В Харькове полицейские задержали мужчину, который взорвал в квартире бывшей жены две гранаты, а в результате взрыва третьей ему оторвало кисть руки.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Она заявила, что в квартиру ее сестры, расположенную на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат. На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

По указанному адресу прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу была введена специальная полицейская операция «Гром».

Работая на месте происшествия, полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, якобы, за денежным долгом.

«После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату. Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и не пострадала. Она была в квартире одна, поскольку, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки», - рассказал Сокуренко.

Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленник госпитализирован в тяжелом состоянии.

По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

По словам Сокуренко, палата, в которой задержанный будет проходить лечение, будет находиться под круглосуточной охраной полиции.

Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен неотложный обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

Сейчас следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Взрывы гранат в Харькове: что еще известно

Харьковчанину оторвало руку. На место происшествия правоохранителей вызвала бывшая жена потерпевшего.

Сообщалось, что за считанные секунды до несчастного случая мужчина сперва бил снаряд рукой о качалку, а затем пытался вытащить чеку зубами.

Между экс-супругами произошел конфликт, из-за чего мужчина угрожал взорвать квартиру вместе с ее сестрой и 5-летним ребенком.

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Автор: Светлана Макринская