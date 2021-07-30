33-летнего мужчину уже прооперировали, также стали известны новые подробности инцидента.

29 июля в селе Ковалевка в пригороде Полтавы на человека в частном экопарке напала пантера. 33-летнего мужчину госпитализировали в шоковом состоянии. Пациента уже прооперировали и угрозы для его жизни больше нет.

О состоянии пострадавшего и почему молчат в экопарке, где произошла трагедия, говорится в сюжете ТСН.

Пострадавшего от нападения пантеры мужчину уже перевели из реанимации в травматологию. Он уже в сознании, но разговаривать об обстоятельствах нападения пантеры ничего не хочет.

Как рассказывали свидетели происшествия, пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой. "Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала”, - говорила женщина, которая видела инцидент.

Читайте такжеПокупатели устроили побоище в супермаркете Киева (видео)Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшего, рассказал, что пациента доставили в тяжелом состоянии.

"Фактически был снят скальп с головы, многочисленные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован снятый скальп с волосяной части головы", - рассказал он.

В частном зоопарке Ковалевки отказываются комментировать этот инцидент, передает ТСН. На телефонные звонки дирекция экопарка не отвечает. В частных разговорах работники не сообщают никаких подробностей относительно нападения животного на мужчину, который кормил хищника.

В полиции же выяснили, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка. “Он вроде бы товарищ директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары”, - рассказал спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В рамках уголовного производства полицейские будут выяснять, почему в клетке с хищником находился посторонний человек. Администрации экопарка грозит наказание от денежного штрафа до двух лет ограничения свободы.

Где сейчас находится хищник (известно, что на человека напал самец пантеры), выяснить не удается. Вероятно его изолировали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве машина с коровами попала в ДТП: животных разбросало по дороге.

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Автор: Полина Кузенко