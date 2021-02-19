В Египте погибла украинка / Иллюстрация REUTERS
Во время отдыха в Египте на днях погибла гражданка Украины - жительница города Ривне.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ривненское "Радио Трек". Трагедия произошла во время снорклинга - подводного плавания с трубкой и маской.
Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем. На момент трагедии он плавал вместе с ней, однако она внезапно исчезла из виду. На помощь позвали спасателей, но сохранить ей жизнь не удалось.
Причины гибели устанавливаются.
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