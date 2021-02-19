Женщина внезапно погибла во время снорклинга.

Во время отдыха в Египте на днях погибла гражданка Украины - жительница города Ривне.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ривненское "Радио Трек". Трагедия произошла во время снорклинга - подводного плавания с трубкой и маской.

Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем. На момент трагедии он плавал вместе с ней, однако она внезапно исчезла из виду. На помощь позвали спасателей, но сохранить ей жизнь не удалось.

Причины гибели устанавливаются.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН