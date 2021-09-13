В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

С 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения.

Согласно сообщению Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе", - предупреждает СБУ.

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В мероприятиях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

СБУ призывает граждан быть бдительными и в случае выявления подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по номеру "горячей линии" ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253-06-71, или звонить на линию 102.

СБУ призывает гостей и жителей области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, недавно Служба безопасности Украины и посольство Израиля провели тактико-специальные учения в Печерском районе Киева на базе Хоральной синагоги Бродского. По легенде учений, в руки "террористов" попал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль и прихожане, находившиеся в помещении.

Автор: Инна Андалицкая