В Киеве правоохранители задержали по подозрению в сбыте наркотиков сотрудника полиции, а во время обыска нашли неожиданные предметы.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .
В отношении 30-летнего инспектора задокументировано три факта сбыта психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА". Во время задержания у него изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое, по словам самого задержанного, является кокаином. За него он получил 70 000 гривень.
"В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и более 1000 боеприпасов. Изъятые вещества и другие вещественные доказательства будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.
Задержанному сообщили о подозрении, готовится избрание меры пресечения и отстранение от должности.
Судя по надписи на изъятом наградном пистолете, он принадлежал экс-президенту Виктору Януковичу, а получил он его от бывшего министра обороны Александра Кузьмука.
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