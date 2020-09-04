У задержанного провели обыски, после чего он получил подозрение.

В Киеве правоохранители задержали по подозрению в сбыте наркотиков сотрудника полиции, а во время обыска нашли неожиданные предметы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

В отношении 30-летнего инспектора задокументировано три факта сбыта психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА". Во время задержания у него изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое, по словам самого задержанного, является кокаином. За него он получил 70 000 гривень.

"В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество веществ, похожих на наркотические, наркосодержащие растения, оружие и более 1000 боеприпасов. Изъятые вещества и другие вещественные доказательства будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении, готовится избрание меры пресечения и отстранение от должности.

Судя по надписи на изъятом наградном пистолете, он принадлежал экс-президенту Виктору Януковичу, а получил он его от бывшего министра обороны Александра Кузьмука.

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Автор: Юрий Годован