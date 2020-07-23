Правоохранители разоблачили ОПГ криминального авторитета "Князя"

В настоящий момент задержаны четверо участников организованной группы.

Правоохранители разоблачили преступную группировку криминального авторитета «Князя», которая действовала на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора работники СБУ разоблачили в Харьковской области организованную преступную группировку, которая действовала под руководством криминального авторитета «Князя», ранее судимого за убийство. На данный момент задержаны четверо активных участников организованной группы», - говорится в сообщении.

По данным следствия, группировка имела четкую структуру и длительное время занималась вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями экономического и насильственного характера на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В ее состав входили, в том числе, бывшие правоохранители.

Отмечается, что по месту жительства и пребывания участников группы проведено 27 обысков. По результатам изъято почти 8,4 млн грн и около 170 тыс. долл. и 40 тыс. евро денежных средств, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортными средствами, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

В ведомстве добавили, что также проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание других участников и лидера организованной группы, который руководил ее деятельностью из-за границы. Кроме этого, правоохранители будут проверять причастность преступной группировки к другим преступлениям в этих регионах.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля во дворе офисного центра «Техноконтракт» в центре Николаева произошла перестрелка. Скандально известный николаевский бизнесмен, криминальный авторитет Михаил Титов получил ранение в голову и доставлен в реанимацию.

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