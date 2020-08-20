СБУ задержала организатора схемы хищения денег вагонного депо Одесской железной дороги

Предварительно установлено, что деньги, выделенные на ремонт техники, участники соглашения присвоили путем внесения в акты выполненных работ недостоверных сведений.

Служба безопасности Украины задержала организатора схемы хищения денег вагонного депо Одесской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, по данным предварительного расследования, в 2017 году представитель депо и руководитель местной коммерческой структуры заключили договор на ремонт специального автотранспорта. Однако, предусмотренные договором работы фирма не проводила.

Предварительно установлено, что деньги, выделенные на ремонт техники, участники сделки присвоили путем внесения в акты выполненных работ недостоверных сведений.

В конце апреля этого года одному из руководителей вагонного депо и директору коммерческой структуры объявлено подозрение по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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После сообщения о подозрении руководитель фирмы скрывался от органов досудебного расследования.

Как отмечается, сотрудники СБУ установили его местонахождение и в соответствии с постановлением Киевского районного суда Одессы задержали в Киеве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Разоблачение схемы проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

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Автор: Лариса Козовая