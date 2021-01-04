Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома.

В оккупированном Крыму совершено нападение на жену и дочь украинского активиста Олега Приходько.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену узника Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал он.

Репрессии в оккупированном Крыму: задержание украинского активиста Олега Приходько

Российские силовики в июне 2016 года задерживали Приходько в оккупированном Крыму за украинские номерные знаки на автомобиле.

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В феврале 2019 года сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги ВО "Свобода", красно-черные флаги, портрет лидера ОУН Степана Бандеры, технику и CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

В октябре сотрудники ФСБ провели обыск в его доме и задержали активиста.

Относительно Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 1 ст. 222 (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 (изготовление взрывчатых веществ) Уголовного кодекса РФ.

Для участия в судебных заседаниях в Южном окружном военном суде еще весной 2020 года его незаконно этапировали в Россию. Российское обвинение запросило для украинца 11 лет колонии и 200 тыс. рублей штрафа.

21 ноября Приходько исполнилось 62 года.

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Автор: Светлана Закелова