СБУ установила личности еще пятерых захватчиков.

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали российских "ОМОНовцев", которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля. От их рук погибли пять человек, а еще шестеро – получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На протяжении стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Киевщины Служба безопасности установила личности еще пятерых захватчиков, совершавших военные преступления на территории региона. 25 февраля этого года они расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время оккупации поселка. Потерпевшие пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева", - говорится в сообщении.

В результате атаки россиян на мирное население погибли пять человек, а еще шестеро – получили тяжелые ранения. По данным следствия, к преступлению причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка, а также мобильного отряда особого назначения по Красноярскому краю.

"Не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться. Установлено, что преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю", - рассказали в СБУ.

Кроме того, установлены личности двух подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны. Следователи установили 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначены 57 экспертиз и проведены девять следственных экспериментов, получены видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись одного из свидетелей.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении пяти захватчикам по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 438 "Нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

Массовые убийства в Киевской области - что известно

Во время полномасштабного вторжения России в Украину одной из перввых целей российских оккупантов стал аэродром в Гостомеле, а также под удар попал и сам город. Во время боев 27 февраля в результате воздушной атаки российских войск был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". На нем было установлено 240 непобитых мировых рекордов.

Позже россияне оккупировали город и держали в плену жителей Гостомеля, которые не успели выехать. Захватчиики издевались над местными жителями, пытали их и расстреливали тех, кто пытался спастись.

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов. После этого территорию начали очищать от сгоревшей техники, завалов, а также начались раскопки братсикз могил, оставленные россиянами.

За 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести примерно четыре сотни человек – некоторых из пропавших уже нет среди живых. Всего в Киевской области уже установили более 1300 убитых гражданских российскими войсками, большинство из которых расстреляны.

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