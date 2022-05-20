Бои за Гостомель начались с первого дня полномасштабного вторжения путинской армии в Украину.

Поселок Гостомель, что на Киевщине, уже полтора месяца приходит в себя после российской оккупации. Этот населенный пункт стал, пожалуй, одной из самых горячих точек российско-украинской войны.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Гостомеле и показывает, как он выглядит сейчас.

На кадрах видно, что "русскій мір" принес в поселок только горе и разрушение. Всюду видны разрушенные дома, сожженные автомобили и уничтоженная инфраструктура. Прямо в центре Гостомеля можно увидеть подбитый российскими оккупантами во время мартовских боев танк ВСУ.

По предварительным данным, за 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести примерно четыре сотни человек. Известно, что некоторых из пропавших уже нет среди живых. Всего в Киевской области уже установили более 1300 убитых гражданских российскими войсками, большинство – расстреляны.

Известно, что 27 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". На нем было установлено 240 непобитых мировых рекордов.

Кроме широко известных перевозок грузов гражданского и гуманитарного назначения, самолет может осуществлять в полете горизонтальный старт космических кораблей и ракет, перевозить определенные виды грузов на фюзеляже.

В "Укроборонпроме" заявляли, что восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов. Несмотря на это, госпредприятие "Антонов" хочет восстановить "Мрию" и просит помощи у мира.

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