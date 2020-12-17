Официальной информации по этому поводу на данный момент нет.

В Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин ограбили девушку, отобрав у нее миллион гривень.

Читайте такжеВосемь нападавших: в Киеве дерзко ограбили студента-иностранцаКак пишет «Обозреватель» со ссылкой на свои источники, это случилось на ул. Митрополита Андрея Шептицого.

Отмечается, что к автомобилю Nissan Juke подбежали двое мужчин в масках-балаклавах, в руках у них были ломы. Один их них разбил стекло водительской двери и вытащил девушку на улицу, а второй в это время достал из салона две сумки с деньгами. После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления. Преступники разыскиваются.

Известно, что девушке 29 лет. Она бухгалтер в диагностическом центре.

Какой-либо официальной информации по этому поводу на данный момент нет.

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Автор: УНИАН