В Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин ограбили девушку, отобрав у нее миллион гривень.
Читайте такжеВосемь нападавших: в Киеве дерзко ограбили студента-иностранцаКак пишет «Обозреватель» со ссылкой на свои источники, это случилось на ул. Митрополита Андрея Шептицого.
Отмечается, что к автомобилю Nissan Juke подбежали двое мужчин в масках-балаклавах, в руках у них были ломы. Один их них разбил стекло водительской двери и вытащил девушку на улицу, а второй в это время достал из салона две сумки с деньгами. После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления. Преступники разыскиваются.
Известно, что девушке 29 лет. Она бухгалтер в диагностическом центре.
Какой-либо официальной информации по этому поводу на данный момент нет.
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