В Киеве мужчина избил битой консьержку, которая не пускала его в дом, и забрал у нее обогреватель.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Вызов о разбойном нападении на проспекте Георгия Гонгадзе поступил в полицию сегодня ночью, около 03:00. Патрульные, которые приехали через несколько минут, выяснили, что мужчина пытался проникнуть в дом.
«Сначала просто беседами, потом - угрозами. А когда и это не подействовало - достал биту, избил женщину и забрал у нее мобильный телефон и обогреватель», - говорится в сообщении.
Во время обследования прилегающей территории преступник был найден - он один был среди ночи на улице с обогревателем в руках. В ходе поверхностной проверки у него также нашли биту и телефон.
Задержанного передали в следственно-оперативную группу Подольского управления полиции.
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