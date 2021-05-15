Родители мальчика ведут асоциальный образ жизни. Они воспитывают шестерых детей.

В Одессе полиция проверяет заявление местной жительницы о попытке изнасилования ее 3-летнего сына соседом.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, соответствующее заявление в полицию поступило 14 мая.

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По словам заявительницы, сегодня около пяти утра, когда ее не было дома, в ее квартиру зашел сосед, который мог совершить относительно ее малолетнего сына действия сексуального характера. Как пояснила мать, мальчика она оставляла на свою несовершеннолетнюю дочь, которая в это время спала.

Мужчину, о котором говорилось в обращении, доставили в территориальное отделение полиции. С ним проводятся неотложные следственные мероприятия.

«Мальчика осмотрел эксперт, он не обнаружил на его теле видимых телесных повреждений. Сейчас с ребенком продолжают работать медики и ювенальные полицейские», - заявили в главке.

Кроме того, правоохранители посетили семью заявительницы. Выяснилось, что женщина и ее муж ведут асоциальный образ жизни, а их шестеро детей воспитываются в ужасных антисанитарных условиях. На основании этого службой по делам детей принято решение об их изъятии у родителей.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых возможна дополнительная квалификация события. Следствие продолжается.

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Автор: Лариса Козовая