В среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц.

В первом квартале 2024 года более 24 тыс. уголовных дел открыли по ст. 190 "Мошенничество", что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года – на 20%. К тому же количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд, пишет "Опендатабот" со ссылкой на данные ГПУ.

В среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году было почти 7 тыс. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был меньше в 4 раза – 2 тысячи дел.

Отмечается, что только 3,4 тыс., или 14% всех зарегистрированных дел в начале 2024 года дошли до суда. Еще более 2 тыс. производств было закрыто. Зато за соответствующий период в прошлом году в суд поступило лишь 10% открытых производств, а в 2021 – 19%.

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Другая статистика

Количество и объем проблемных кредитов в банковской системе все уменьшаются, однако эти показатели напрямую зависят от хода боевых действий, военной помощи от западных партнеров и экономического развития страны.

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 7,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 24% больше, чем в прошлом году. Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев. Отмечается, что бензиновые авто охватили 43% рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом.

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