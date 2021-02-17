Задержанных доставляют в отделения ФСБ по обвинению в терроризме.

Российские силовики с раннего утра 17 февраля устроили массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Обыски проводятся в ряде городов полуострова: Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Советском районе. Правозащитники пишут об обысках в как минимум семи домовладениях крымских татар - их владельцев задержали сотрудники ФСБ.

Задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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"В 4 часа в наши окна начали стучать. Дочь проснулась, говорит: "Папа кто-то стучится". Муж пока открывал двери, мы с дочерью пошли одеваться. В общем они зашли, что делали, что говорили не знаю, но потом один из силовиков мне говорит: "Он участник Хизб ут-Тахрир". Посмотрели все - второй этаж, первый этаж. Забрали документы его, все паспорта забрали", - прокомментировала действия оккупантов Гульнара Эюпова, жена задержанного Азамата Эюпова.

Обыски в Крыму: видео

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Автор: Юрий Годован