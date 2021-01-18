На мероприятие будут приглашены лидеры иностранных государств.

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, запланирован на 23 августа 2021 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.uа, сообщает пресс-служба ОП.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита «Крымской платформы» - УНИАН) - 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал Жовква.

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Он отметил, что на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Жовква отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях.

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"Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня", – добавил заместитель руководителя Офиса главы государства.

Крымская платформа: что о ней известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров