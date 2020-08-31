Обыски проводятся сразу в нескольких районах оккупированного полуострова.

Сразу в нескольких районах оккупированного Крыма утром 31 августа проходят обыски в домах у крымских татар.

Об этом сообщается на странице правозащитной организации "Крымская солидарность" в Facebook.

В частности, российские силовики нагрянули в дом журналиста организации, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова в Нижнегорском районе.

"В доме на момент обыска находятся супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Айдера Кадырова увозят в так называемое "управление ФСБ". В Советском районе оккупанты пришли в дом Энвера Томчи, отца двоих несовершеннолетних детей. В Солнечной долине (Судакский район) обыск проходит в доме Айдера Аблякимова - сотрудника МЧС.

Еще один обыск оккупанты устроили в Судаке в доме активиста Ридвана Умерова, отца троих несовершеннолетних детей.

"Возле дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого находятся сотрудники ОМОН", - пишет "Крымская солидарность".

Права человека в Крыму: что происходит на оккупированном полуострове

9 июля оккупанты арестовали до 9 сентября двух задержанных крымских татар.

7 августа Украина передала России список на освобождение 22 незаконно заключенных крымских татар.

19 августа российская ФСБ заявила о задержании крымчанина за участие в украинском добробате.

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Автор: Юрий Годован