Обвал дома в Одессе: спасатели готовятся демонтировать стены и кровлю здания (фото)

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения.

В Одессе, где вчера произошел обвал жилого дома, готовятся демонтировать стены и кровлю здания.

Читайте такжеОбвал дома в Одессе: полиция изучит записи с камер видеонаблюдения (видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

"По состоянию на 7:00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания", - говорится в сообщении.

К работам привлечено 264 человека и 56 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в центре Одессы обрушилась часть жилого дома. Из дома было выведено 8 жильцов, в том числе 2 детей.

Частично повреждены 3 квартиры, где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали. Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно установлено, что жертв и пострадавших нет.