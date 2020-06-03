В Киеве во время обвала здания трагически погиб экскаваторщик (фото)
Вчера на ул. Московская, 8 в Печерском районе, во время проведения разрушительных работ произошло обрушение железобетонной плиты на экскаватор, в результате чего погиб человек.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.
Как отмечается, на место происшествия были направлены спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место происшествия было установлено, что в экскаваторе под элементами разрушенной железобетонной плиты находится тело мужчины без признаков жизни.
После проведения правоохранительными органами предварительных следственных действий, с помощью гидроинструмента бойцы деблокировали погибшего и передали следственно-оперативной группе.
Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.
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