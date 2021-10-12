По предварительным данным, оружие, из которого стрелок произвел выстрелы, является переделанным.

В полиции Киевской области назвали основную версию следствия по нападения на семью в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По словам ее главы Андрея Небитова, правоохранители устанавливают пути отхода стрелка, который совершил нападение. При допросе свидетелей стало известно, что люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений.

"Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие", - сказал Небитов.

Он рассказал, что "неизвестный подошел к автомобилю, когда семья садилась в него и со стороны водителя совершил два выстрела - в двери водителя и напрямую попал в ногу, а затем убежал с места происшествия".

Глава областного главка отметил, что во время допроса свидетелей выяснилось, что семье поступали угрозы "из-за существующего долга в сумме 100 тыс. долларов". По его словам, потерпевшие указывают на конкретное лицо, с которым у них длится конфликт уже несколько лет по кредиту.

Небитов сообщил, что рассматриваются и другие версии.

По данным полиции, предварительно установлено, что оружие, из которого стрелок произвел выстрелы, является переделанным.

Полиция показала видео, где видно стрелка в камуфляже.

Что произошло

Неизвестный утром около 07:45 обстрелял семью в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Неизвестный мужчина в камуфляже произвел выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, повреждена машина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Надя Пришляк