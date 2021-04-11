Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве задержали мужчину, который облил краской и зеленкой здание Департамента городского благоустройства и разрисовал забор.

Читайте такжеВ Киеве территорию КП, которое демонтирует "МАФы", забросали зеленкой (фото)На месте происшествия нашли использованные банки с краской, баллончик для распыления краски и разбитые бутылки от вещества, похожего на зеленку, рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" и выяснили маршрут движения авто, на котором передвигался злоумышленник. 29-летнего местного жителя оперативники при поддержке полка полиции особого назначения №1 задержали на улице Очаковской.

"Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства фигуранта, где обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, номерные знаки к автомобилям, оружие и патроны. Вещественные доказательства отправили на соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчине готовят сообщение о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Комолова