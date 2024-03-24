Свои действия мужчина объяснил ревностью.

В Житомирской области мужчина устроил погром на могиле военного. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик.

Отмечается, что могила бойца была повреждена в ночь на 23 марта. О надругательстве над местом захоронения военного сообщила его мать – 62-летняя жительница громады.

"После получения обращения на место прибыла следственно-оперативная группа Житомирского райуправления. На кладбище действительно был поврежден деревянный надгробие, металлический крест, рамка с фотографией, флагштоки для флагов, была разбросана похоронная атрибутика", – добавила Дубовик.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 39-летний житель этой же громады. Надругательство над могилой бойца мужчина объяснил ревностью к бывшей жене, которая после расставания начала новые отношения с военным. Дубовик отметила, что нарушителя тот факт, что военный погиб, не остановил.

Полицейские начали досудебное расследование по ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Жителю Романовской громады может грозить ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Надругательство над могилами военных: другие новости

В мае 2023 года в Одесской области мужчина надругался над могилой военного. На месте, где похоронили защитника, погибшего на Херсонщине, обнаружили разбросанные венки, его разорванную фотографию и поврежденный государственный флаг Украины. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 44-летний местный житель, который находится на учете у врача-психиатра.

В августе того же года похожий инцидент произошел на Днепропетровщине. В Криворожском районе области мужчина совершил надругательство над могилами погибших военнослужащих, повредив флагштоки. В совершении преступления подозревали 63-летнего местного жителя.

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