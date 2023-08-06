Полицейские задержали местного жителя.

В Криворожском районе Днепропетровской области мужчина совершил надругательство над могилами погибших военнослужащих.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области. 5 августа им сообщили, что на кладбище в поселке неизвестный повредил семь флагштоков государственных флагов Украины, установленных на могилах павших военных.

Полицейские задержали 63-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в Telegram-каналах появилось видео, автор которого снимает последствия издевательства над могилами. "Наши сыновья, наши дети, отцы, мужья, защищали Украину. А нелюди вот такое поделали на могилках наших родных. Крик души, нет слов", - сказала она.

Надругательство над могилами

Напомним, ранее в селе в Черкасской области подростки сняли флаг Украины с могилы погибшего военнослужащего для видео в TikTok. На их родителей составили админпротоколы за невыполнение родительских обязанностей.

В Одесской области пьяный мужчина разрушил на кладбище 92 надгробия. Он занимался этим несколько дней.

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