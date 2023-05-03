Злоумышленник проживает недалеко от дома вдовы военного, погибшего под Херсоном.

В Одесской области неадекват надругался над могилой защитника Украины, погибшего в Херсонской области.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошео 30 апреля в Подольском районе – в селе Агеевка Любашевской территориальной громады.

"На могиле военнослужащего Вооруженных сил Украины обнаружили разбросанные венки, его разорванную фотографию и поврежденный государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что к преступлению причастен 44-летний местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Правоохранители назначили ряд исследований, среди которых - судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости лица.

Дело открыто по факту осквернения могилы погибшего на войне военнослужащего (ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).

По словам местных жителей, родственники погибшего в Херсонской области военного установили на его могиле государственный флаг. Местный житель Дмитрий, проживающий неподалеку от дома семейства, сорвал его, глумился над могилой, кричал непристойные слова об Украине, толкал вдову, порвал фотографию.

"Кто защитит людей от такого подонка? Мужчина погиб под Херсоном, защищая нас, зять до сих пор в ВСУ, на "горячем" направлении. Женщина одна в доме. Этот изверг живет через три дома от нее", - рассказывают люди.

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