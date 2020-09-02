Причины и обстоятельства происшествия выясняют.

В Житомире в первый день нового учебного года погиб первокурсник - курсант военного института имени Королева.

Об этом сообщается на сайте института.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В командовании института выразили соболезнования родным и близким погибшего курсанта.

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Автор: Юрий Годован