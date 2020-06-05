В Запорожье арестовали владелицу нелегального детсада, подозреваемую в убийстве ребенка

Воспитательницу подпольных яслей арестовали на два месяца без права на залог.

Шевченковский суд Запорожья сегодня взял под стражу владелицу нелегального детского сада, подозреваемую в умышленном убийстве годовалой девочки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, воспитательница и по совместительству владелица квартиры, где размещался нелегальный детский сад, арестована на 2 месяца, женщина пробудет в следственном изоляторе.

Воспитательницу подозревают в убийстве годовалой девочки. Во время сегодняшнего судебного заседания в закрытом режиме сторона обвинения предоставила доказательства вины подозреваемой – запись с видеокамеры, где видно, как женщина сначала бросает девочку на кровать, а потом закрывает ей рот подушкой. По мнению прокурора, если бы подозреваемая не совершала этих действия, а также не оставила девочку без присмотра, летального исхода можно было избежать.

Во время судебного заседания обвиняемая также признала, что если бы она не надела на девочку подушку-валик, этих последствий можно было избежать.

Защита воспитательницы заявила, что будет оспаривать решение районного суда в Апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Запорожье в нелегальном детском саду в Шевченковском районе умерла годовалая девочка. В этот день родители впервые привели своего ребенка в ясли, а уже через час им сообщили, что их ребенок не дышит.

После инцидента воспитательница удалила все записи с видеокамер, кроме одной, на которой видно, как она бросает ребенка на диван, после чего надевает ей на лицо что-то типа подушки с завязками.

Вчера владелица детсада была уведомлена о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка. Также вчера указанную видеозапись обнародовал в Сети адвокат родителей погибшей девочки. Сама же владелица детсада объясняла, что закрыла лицо девочки подушкой, чтобы ребенок не кричал.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram