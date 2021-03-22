Судья получил 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Высший антикоррупционный суд сегодня назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы бывшему председателю одного из районных судов Закарпатской области, который в феврале 2020 года был уличен в получении 15 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следствием установлено, что председатель суда попросил предоставить и получил 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска. 5 февраля 2020 года правоохранители уличили его во взяточничестве.

«Коллегия антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением на 3 года права занимать должность судьи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

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Автор: Светлана Макринская