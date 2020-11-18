Причиной агрессии и попытки убить девушку стали ее насмешки.

В Тернопольской области двое учащихся Почаевского высшего профессионального училища приговорены к 10 годам заключения за покушение на убийство своей одногруппницы в 2018 году.

Читайте также"Тетрадь смерти": в сети показали записи убийцы из Кривого Рога (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, соответствующий приговор сегодня вынес Кременецкий районный суд.

«Кременецкий районный суд вынес приговор двум несовершеннолетним студентам Почаевского училища, которые в 2018 году совершили покушение на убийство своей одногруппницы, перерезав ей стеклом горло. Им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому», - говорится в сообщении.

Жестокое нападение одногруппников на девушку: что известно

В сентябре 2018 года в Тернопольской области трое учащихся высшего профессионального училища в заброшенных помещениях распивали спиртное. Во время отдыха девушка, которая находилась вместе с ними, стала насмехаться над ребятами. В ответ они избили потерпевшую, а после того, как она потеряла сознание, перерезали девушке горло стеклом разбитой бутылки и оставили истекать кровью.

Придя в себя, девушка смогла самостоятельно дойти до общежития, где ей вызвали скорую. Только вовремя оказанная медицинская помощь спасла пострадавшую от кровопотери и смерти.

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Автор: Андрей Вацик