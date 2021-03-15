Нетрезвый 19-летний юноша представился полицейским и требовал у девушек документы.

В Тернопольской области полицейские открыли уголовное производство в отношении 19-летнего местного жителя, который на улице угрожал девушкам пистолетом.

Как проинформировали УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 13 марта на линию «102» обратилась 17-летняя жительница села Байковцы и сообщила о незнакомом, который угрожал ей оружием.

Читайте такжеВо Львове погиб полицейский, выстрелив себе в голову"Потерпевшая еще с двумя подружками стояли недалеко от магазина, когда к ним подошел юноша, назвался полицейским и стал требовать документы. Девушки не восприняли всерьез незнакомца и попытались избежать его компании. Тогда он достал пистолет и вплотную приставил дуло к животу 17-летней девушке. Перепугавшись, несовершеннолетние начали просить отпустить их. Злоумышленник отвел оружие и выстрелил в воздух», - говорится в сообщении.

После вызова правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 19-летнего жителя Тернополя. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснить не смог. У него изъяли пневматический пистолет и магазин к нему.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Вацик