Полицейские задержали мужчину, наступив коленом на его шею и голову и вызвав сильную физическую боль.

В Сумской области патрульных полицейских подозревают в применении насилия к неправомерно задержанному мужчине.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, сотрудники патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области при осуществлении функции по охране общественного порядка подошли к мужчине, который находился во внутреннем дворике одного из домов, и потребовали предъявить документы.

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«Мужчина отказался их предоставить, однако указал, что является инвалидом второй группы и не нарушает закона. Это подтвердили присутствующие на месте происшествия другие лица. Также они отметили, что он является работником предприятия, осуществляющего ремонтные работы, и что руководитель предприятия с его документами уже направляется к ним», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, сотрудники патрульной полиции совершили физическое задержание мужчины, наступв коленом на его шею и голову, вызвав сильную физическую боль.

«Правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли к автомобилю, держась за эти наручники, чем вызывали ему невыносимую боль и телесные повреждения различной степени тяжести», - отметили в Офисе генпрокурора.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения в виде многочисленных ссадин головы, правой руки, правой нижней конечности, синяков правой нижней конечности, которые относятся к легким телесным повреждениям, а также перелом пальца правой кисти, относящийся к телесным повреждениям средней степени тяжести.

В ведомстве добавили, что впоследствии Ковпаковский районный суд г. Сумы установил, что требование полицейских о предъявлении потерпевшим документов для проверки не связано с нарушением им общественного порядка или другими неправомерными действиями. Решением суда также установлено отсутствие злостного неповиновения и активного сопротивления со стороны потерпевшего, а затем и состава административного правонарушения в его действиях. Таким образом, никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.

Патрульным сообщено о подозрении по фактам превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава.

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Автор: Светлана Макринская