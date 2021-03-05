40-летнему и 43-летнему жителям Сумской области 5 марта объявили о подозрении в изнасиловании школьницы. Оба были ее родственниками – отцом и дядей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
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О факте преступления правоохранителям сообщила 4 марта родственница потерпевшей. Она увидела на теле 15-летней девушки повреждения.
Школьница в ходе разговора призналась, что родные отец и дядя насиловали ее в течение последних 3-5 лет.
Эксперты подтвердили факт сексуального насилия. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.
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