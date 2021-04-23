Содержание алкоголя в организме нарушителя в 10 раз превышало допустимую норму.

В Сумах нетрезвый водитель протаранил въездные ворота районного управления полиции на улице Первомайской.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Сумской области, инцидент произошел 22 апреля около 04:00.

Согласно сообщению, находясь в помещении Сумского районного управления полиции, экипаж патрульных полицейских услышал сильный грохот на улице.

«Выяснилось, что 29-летний водитель транспортного средства Renault, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, въехал в забор Сумского районного управления полиции. По словам мужчины, ДТП произошло из-за того, что у автомобиля отказали тормоза», - отмечается в сообщении.

В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал.

Читайте такжеПод Киевом взорвался автомобиль: водитель сгорел заживо (видео)Водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился, но пожелал сделать это в медицинском учреждении. Там результат осмотра оказался положительным - в организме нарушителя было 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму.

"Мужчина пожелал дополнительно сдать биологические материалы на анализ. Заключение врачей лишь подтвердило пребывание водителя в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в полиции.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водителя админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 139 (повреждение дорожного оборудования) и ст. 130 (вождение в состоянии опьянения) КУоАП, а автомобиль правонарушителя эвакуировали на спецплощадку.

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Автор: Виталий Кохан