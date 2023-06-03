На месте смертельного ДТП было много вооруженных противников, выяснили журналисты.

Во временно оккупированном россиянами городе Шахтерск Донецкой области бронетранспортер переехал легковую машину, есть жертвы.

В результате наезда на авто погибли два человека, об этом в субботу, 3 июня, около 13:40 сообщил "Типичный Донецк" в Telegram, ссылаясь на сведения очевидцев, и опубликовал видео с места ДТП.

"Очевидцы сообщают, что БТР переехал легковой автомобиль в Шахтерске", - отмечается на канале. На видео видно, что на месте аварии были обломки, много вооруженных оккупантов, а также скорая помощь.

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Шахтерск находится в Горловском районе Донецкой области. Пророссийские боевики так называемой "Донецкой народной республики" захватили город в апреля 2014 года.

В мае 2023-го стало известно, что боевиков "ДНР" заставляют переподписывать контракт с российским Минобороны, минимальный срок - два года. В случае отказа "ДНРовцев" будут отправлять в самые "горячие точки" фронта.

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