В Ривне спасатели сняли с окна 80-летнюю "альпинистку", спускавшуюся из квартиры по веревке (фото)

Бабушка сделала канат с постельного белья и уже начала спускаться. Причины отчаянного шага пока неизвестны.

В Ривне сегодня, 28 мая, спасатели сняли с окна пенсионерку, которая пыталась спуститься со второго этажа по собственноручно сделанной веревке.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, утром неравнодушные горожане обратились в Службу спасения с информацией, что в центре города, на проспекте Мира, пожилая женщина по канату из постельного белья пытается через окно квартиры на втором этаже спуститься вниз.

«Когда пожарные прибыли на место происшествия, увидели, что старушка уже начинает спускаться из окна. Спасатели по пожарной лестнице поднялись на второй этаж и не допустили, чтобы женщина упала», - отметил Мельник.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, связались с родственниками женщины.

Сейчас установлено, что женщина (1939 года рождения) проживает сама и имеет некоторые расстройства здоровья. Дверь ее квартиры была закрыта изнутри. Что побудило пенсионерку на такой шаг - неизвестно.

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