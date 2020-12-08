Учитель предмета "Защита Украины" Квасиловского лицея в Ривненской области наказывал учеников приседаниями перед классом.
Об этом говорится в сообщении в сообществе Родители SOS в Facebook.
На видео попал сам педагог и ученик, которого тот заставил приседать с муляжом снаряда в руках.
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По словам автора сообщения, приседания – регулярные методы воспитания этим педагогом студентов лицея, что подтвердила собранная администрацией специальная комиссия. На снятых кадрах парень приседал полсотни раз.
После обнародования видео и разгоревшегося в сети скандала учитель – 55-летний Александр Нагорняк – уволился. В комментарии изданию "Сегодня" он заверил, что никого унижать не хотел: воспитывал подростков, как в армии, потому что сам прошел Афганистан.
"Те, кто курит, позволяют себе на 10-15 минут опоздать на урок. Кто уроки не учил, двоек не ставил. У них было право выбора — либо двойка, либо что-то делать", - рассказал он.
Позицию учителя защищают как школьники, так и его коллеги, поскольку за все годы работы ни одной жалобы на поведение Нагорняка в дирекцию не поступало.
В то же время в Ривненской ОГА методы воспитания 55-летнего учителя считают неприемлемыми.
"Хотел, чтобы все было идеально, как в Вооруженных силах. Учебное заведение – это не воинская часть. Здесь несколько другие методы в работе педагога", - говорит заместитель начальника управления образования Ривненской ОГА Петр Коржевский.
Полиция оштрафовала руководителя лицея за неуведомление об инциденте.
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