Полиция оштрафовала руководителя лицея за неуведомление об инциденте.

Учитель предмета "Защита Украины" Квасиловского лицея в Ривненской области наказывал учеников приседаниями перед классом.

Об этом говорится в сообщении в сообществе Родители SOS в Facebook.

На видео попал сам педагог и ученик, которого тот заставил приседать с муляжом снаряда в руках.

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По словам автора сообщения, приседания – регулярные методы воспитания этим педагогом студентов лицея, что подтвердила собранная администрацией специальная комиссия. На снятых кадрах парень приседал полсотни раз.

После обнародования видео и разгоревшегося в сети скандала учитель – 55-летний Александр Нагорняк – уволился. В комментарии изданию "Сегодня" он заверил, что никого унижать не хотел: воспитывал подростков, как в армии, потому что сам прошел Афганистан.

"Те, кто курит, позволяют себе на 10-15 минут опоздать на урок. Кто уроки не учил, двоек не ставил. У них было право выбора — либо двойка, либо что-то делать", - рассказал он.

Позицию учителя защищают как школьники, так и его коллеги, поскольку за все годы работы ни одной жалобы на поведение Нагорняка в дирекцию не поступало.

В то же время в Ривненской ОГА методы воспитания 55-летнего учителя считают неприемлемыми.

"Хотел, чтобы все было идеально, как в Вооруженных силах. Учебное заведение – это не воинская часть. Здесь несколько другие методы в работе педагога", - говорит заместитель начальника управления образования Ривненской ОГА Петр Коржевский.

Полиция оштрафовала руководителя лицея за неуведомление об инциденте.

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Автор: УНИАН